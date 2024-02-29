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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kastamonu'da bir apartmanda yakınlarıyla tartışan şüpheli, tüfekle çevreye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 06:14 Güncelleme: 29.02.2024 - 06:14
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        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

        Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli yakınlarının bulunduğu apartmana gitti.

        Burada yakınlarıyla tartışmaya başlayan şüpheli yanında getirdiği tüfekle, gürültüyü duyarak dairelerinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Seyfettin H. ve Doğan A, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre, yaralılardan Seyfettin H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

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