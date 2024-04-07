Fenerbahçe için Joaquin Correa iddiası!
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Inter forması giyen Arjantinli hücum oyuncusu Joaquin Correa ile ilgilendiğini duyurdu.
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, Konferans Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.
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Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A devi Inter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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Inter'e yakın kaynaklardan FcInterNews sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Joaquin Correa'yı gündemine aldı.
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30 yaşındaki hücum oyuncusunun gelecek sezon Inter'e geri döneceği ve İtalyan ekibinin yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediği vurgulandı.
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Arjantinli oyuncu için Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğuna dikkat çekilen haberde, sarı-lacivertlilerin Joaquin Correa için hamle yapmayı planladığı ifade edildi.
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Öte yandan Inter'in deneyimli futbolcudan bonservis ücreti kazanmak istediği ve bu nedenle kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
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Inter, Joaquín Correa'yı 27 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 2022-2023 sezonu başında Lazio'dan kadrosuna katmıştı.
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Joaquín Correa bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 16 maçta görev yaparken, skor veya asist üretemedi.