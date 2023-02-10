Acı haberler peş peşe! Sevk edildiği hastane çökünce şehit oldu!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri birlikte görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, rahatsızlanınca Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Birkaç saat sonra meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme tedavi gördüğü hastanede yakalanan Günaçti, çöken binanın enkazı altında kaldı.
Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Günaçti'nin cenazesi depremin 3'üncü günü 72 saat sonra enkaz altında çıkartıldı.
Milli Savunma Bakanlığı da, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.
DHA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Bakan Hulusi Akar da başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ
Şehit Günaçti'nin acı haberi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçtı’nın cenazesi, bugün ikindide Adilcevaz’ın Hıdırçam Mahallesi'nde toprağa verilecek.