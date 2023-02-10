Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Acı haberler peş peşe! Sevk edildiği hastane çökünce şehit oldu! - Deprem Haberleri

Acı haberler peş peşe! Sevk edildiği hastane çökünce şehit oldu!

Asrın felaketinde acı haberler peş peşe geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğu açıklandı

Giriş: 10.02.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Acı haberler peş peşe! Sevk edildiği hastane çökünce şehit oldu! - Deprem Haberleri
Acı haberler peş peşe! Sevk edildiği hastane çökünce şehit oldu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri birlikte görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, rahatsızlanınca Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Birkaç saat sonra meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme tedavi gördüğü hastanede yakalanan Günaçti, çöken binanın enkazı altında kaldı.

Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Günaçti'nin cenazesi depremin 3'üncü günü 72 saat sonra enkaz altında çıkartıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Hulusi Akar da başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Günaçti'nin acı haberi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçtı’nın cenazesi, bugün ikindide Adilcevaz’ın Hıdırçam Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı
Son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı
56 saat sonra kurtarıldı
56 saat sonra kurtarıldı
Kurtarılmayı böyle bekledi
Kurtarılmayı böyle bekledi
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.