Kuafördeki koca katliamından acı haber!

DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru'nun (44),kuaför dükkanı işleten eşinin iş yerinde katliam yaptığı olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Doğru'nun vurduğu Gizem Önal da tedavi gördüğü hastanede 55 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Sevgi Mahallesi'nde meydana geldi. Astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kadın kuaför salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi.

DÜKKANDA KURŞUN YAĞDIRDI

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal (26) ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na (39) isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksal Doğru ise iş yerinden çıkıp 100 metre ileride silahını başına dayayıp tetiği çekti.

OLAY GÜNÜ AĞIR YARALANMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksal Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

55 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Gizem Önal, 55 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önal'ın öldüğünü duyan yakınlarını yasa boğarken, genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.