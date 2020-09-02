İHA

Olay, İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak’ta bulunan kuaför salonunun önünde meydana geldi. Astsubay Köksal Doğru, akşam 18.00 sıralarında iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşinin işlettiği kuaför salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı. Handan Doğru ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper R., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuaför salonunda çalışan G.Ö. ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kuaför salonunda çalışan G.Ö.

Köksal Doğru, şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti. Kuaför salonundaki başka bir çalışanın ise kurşunlardan kıl payı kurtulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Öte yandan Handan Doğru'nun 27 Mayıs tarihinde "Dışarıda kasvet olsa da içimizde umut var. Her şey normale dönecek" paylaşımı dikkat çekti. Ölen şahısların yakınları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü.