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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Almanya'da banka yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yellen toplantıda yaptığı konuşmada "Buradaki tüm kurumları yaptırımlara daha yüksek düzeyde uyum sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Banka yöneticilerini uyararak yurt dışı müşteri, şube ve iştiraklerini yüksek riskli bölgelerde yaptırımlara uymaları için denetlemelerini istedi.

Yaptırımların ihlali (etrafından dolanılması) bakımından en riskli faaliyetlerin Çin, BAE ve Türkiye'de yaşandığını belirten Yellen "Hazine, yaptırım ihlallerini nerede görürse görsün engellemek için çalışıyor" dedi.