Altın fiyatları ne kadar? sorusu 29 Temmuz 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 501,64 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.256,23 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...