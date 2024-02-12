Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Aralık 2023 itibarıyla 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 8.8 oldu.

Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 8.9 seviyesindeydi.

İşsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık 2021 - Aralık 2023

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İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.8

İstihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan artarak yüzde 48.8'e çıktı oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31.9 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK DE DÜŞTÜ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.8 puanlık düşüş ile yüzde 15.5'e geriledi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜKSELDİ

Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aralık ayında bir önceki aya göre 2.1 puan artarak yüzde 24.7 oldu.