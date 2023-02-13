DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor.

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