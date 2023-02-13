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Hatay'da 173 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Afet bölgesinden sevinç gözyaşlarına boğan bir haber daha geldi. Hatay'da yıkılan Oduncu Apartmanı'nda enkaz altında kalan 53 yaşındaki Nahide Umam, 173'üncü saatte kurtarıldı

Giriş: 13.02.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 173'üncü saatte büyük sevinç! 53 yaşındaki kadın kurtarıldı
DHA

Hatay Antakya'da yıkılan Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler 173'üncü saatte 53 yaşındaki Nahide Umam'ı sağ çıkardı.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor.

YAŞAM BELİRTİSİ ALINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Hatay Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkılan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı.

Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı. Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

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