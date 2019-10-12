12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, domates, patates, soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışın yaşanan aşırı fiyat artışlarının yeniden yaşanmaması için vatandaşların şimdiden tedbir almalarını istedi. Palandöken, “Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatı 10 TL’ye kadar çıkmıştı. Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar kilo yerine gramla alışveriş yapıyordu. Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikayet ettiğimiz bu ürünler 1 ila 3 TL arasında değişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcı bulamıyor" dedi.
Geleneksel saklama yöntemlerinin ileride yaşanabilecek fiyat artışlarını önleyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarladaki ürünler üreticiden 80 kuruş ile 1.80 TL arasında değişen fiyatlardan alınıp tezgahta 1 ile 3 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Geçen yıl zam rekoru kıran bazı ürünler, ucuz fiyatlara rağmen yeterince talep görmüyor. Oysa kışa sayılı günler kala fiyatlar yeniden yükselmeden vatandaşlarımız kışlık hazırlık yapmalı. Patates, soğan gibi dayanıklı ürünler toplu olarak alınıp doğru şekilde muhafaza edilmeli. Mevsiminde hesaplı olan diğer ürünler de kış gelmeden alınıp konserve, turşu, reçel, marmelat, tarhana gibi çeşitli yöntemlerle saklanmalı. Geleneksel saklama yöntemleri ileride yaşanabilecek fiyat dengesizliğinin önüne geçebilir” diye konuştu.
“Doğru muhafaza edilen ürünler rahatlıkla tüketilebilir”
Mevsiminde ucuz ve bereketli olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmenin sağlık açısından da yararlı olduğunu vurgulayan Palandöken, “Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, sağlık açısından da ekonomik açıdan da oldukça faydalı. Annelerimizin yaptığı domates konserveleri, salçalar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya gibi kurutulmuş sebzeler, barbunya, bezelye, mısır gibi dondurulmuş sebzeler, salamura yaprak, zeytin ve peynirler, ev yapımı sucuk, kavrulmuş et, yufka, erişte, pekmez, komposto gibi tüm yiyecek ve içecekler kışın gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Bu sayede hem bol olan ürünler tezgahta çürümez hem de geleneksel saklama yöntemlerimiz unutulmaz” şeklinde konuştu.
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