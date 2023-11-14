Sultan II. Mahmud imzalı hat levhanın restorasyonunda sona gelindi

Sultan II. Mahmud'un saltanatının ilk yıllarında yaptığı bir çalışması olduğu düşünülüyor. Arkadaşlarımız uzun bir süredir bu eserle ilgili çalışıyor. Artık restorasyon sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir sanatkar padişahın, çok önemli bir eseri toplumla buluşmuş olacak" dedi.