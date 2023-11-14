Kasımpaşa'dan bir ilk: Genetik yatkınlık ve metabolik ölçüm testleri!

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Sporcu sağlığı, sakatlık önleme ve sakatlıktan sonra sağlıklı şekilde geri dönebilmek için kullanılan en önemli metotlar genetik yatkınlık testi ve metabolik ölçüm testleri. Bu testler, dünyanın birçok kulübünde tercih edilen önemli yöntemler olsa da ülkemizde sadece Kasımpaşa tercih ediyor. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Kasımpaşa'nın gerçekleştirdiği ilki inceledi...

Metabolik ölçüm ve genetik yatkınlık testiyle ilgili konuşan Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç şunları söyledi:

"Sakatlıktan sonra rehabilitasyondan daha önemli olan şey, sakatlığın önlenebilmesi. Doğru antrenman programlanması, bireysel program çok önemli. Genetik taramada akademi oyuncularımızda daha sık olmak üzere A Takım oyuncularımızda da testler gerçekleştiriyoruz. Metabolik ölçümlerini yapıyoruz, oksijen kapasitelerinin ne kadarını kullanabildiklerine bakıyoruz ki performansları artsın. Burada önemli olan sporcunun sakatlıktan sonrası değil de sakatlanmadan önce neler yapabiliriz..."