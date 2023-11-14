ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, başkent Washington'daki Kongre binası önünde basın toplantısı düzenleyerek, "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı.
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Kongre binası önünde yapılan basın açıklamasında, Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'deki insani drama ve bir an önce ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.
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Burada konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, "Bu gece ateşkesin ne olduğu konusunda gayet netiz. Ateşkes, bombardımanın şu an durması demek. Ateşkes, masumların savunulması demek. Korkmayacağız." ifadelerini kullandı.
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Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush da Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 11 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.
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Kendi çocuğunun da prematüre doğduğunu ve Gazze'deki prematüre bebekleri gördükçe aklına o günlerin geldiğini anlatan Bush, "Ölüme terk edilen bebekler ve solunum cihazına bağlı hastaların yasını tutuyoruz." dedi.
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Temsilciler Meclisi Üyesi Jonathan Jackson, Gazze'deki durumu "Şu anda dünyanın en büyük mülteci krizine bakıyoruz." şeklinde yorumladı.
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FİLİSTİN ASILLI ÜYEDEN BIDEN YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, konuşmasında, Biden yönetimini eleştirerek, şunları kaydetti:
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"Ülkemizde şu anda milyonlarca kişi, İsrail hükümeti suyu, gıdayı ve hayati tıbbi desteği keserek savaş suçu işlerken, (Biden) hükümetin, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına destek vermesini izleyip dehşete kapılıyor. Aynı zamanda Başkanımız (Biden), Kongreyi sivillerin üzerine atılmak için daha çok bombaya çağırırken de dehşete kapılıyor."
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman, "Kongre ve Beyaz Saray'ın şiddet açısından yozlaştığını düşünüyorum. Çünkü başka türlü Gazze'de şu anki ablukaya, 4 bin çocuğun ve Filistinli sivillerin toplu cezalandırılmasına nasıl izin verebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.
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