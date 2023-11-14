ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı

"Ülkemizde şu anda milyonlarca kişi, İsrail hükümeti suyu, gıdayı ve hayati tıbbi desteği keserek savaş suçu işlerken, (Biden) hükümetin, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına destek vermesini izleyip dehşete kapılıyor. Aynı zamanda Başkanımız (Biden), Kongreyi sivillerin üzerine atılmak için daha çok bombaya çağırırken de dehşete kapılıyor."