Serie A'da kıran kırana yarış: İşte 12 haftanın panoraması...

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İtalya Serie A'da 12. hafta geride kalırken liderlik yarışında Inter zirvede yer aldı. Inter'ın en yakın takipçisi ise eski günlerine dönmeye çalışan Juventus oldu. Ligin 12. haftasında A'da Inter, konuk ettiği Frosinone'yi Federico Dimarco ve penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla 2-0 mağlup etti. Liderlik yarışına ortak olan Juventus ise ağırladığı Cagliari'yi 2-1'le geçti.

INTER LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Serie A'da ilk 5 haftayı yenilgisiz tamamlayan Inter, 6. haftada evinde ağırladığı Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu. Ardından çıktığı 6 haftada 1 beraberlik ve 5 galibiyet alan Milano temsilcisi ligin 9. haftasından beri liderliği kaptırmıyor. İtalyan devi, Serie A'nın 12. haftası sonunda, 31 puana zirvede bulunuyor.

REKLAM HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni bir rekora imza attı. Ligin 12. haftasında oynanan ve Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Frosinone maçında penaltıdan takımının ikinci golünü kaydeden Hakan, 37 golle Serie A tarihinde en fazla gol atan Türk oyuncu oldu. 29 yaşındaki milli yıldız, 36 gollü Şükrü Gülesin'i geride bıraktı. Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Hakan, "Serie A’da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR 9 yıllık şampiyonluk hanedanlığını 2020-2021 yılında Inter'e kaptıran Juventus eski günlerine dönmenin peşinde. Torino temsilcisi ilk 12 haftası geride kalan ligde 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ezeli rakibi Inter'in 2 puan gerisinde bulunuyor. Juventus, zirvedeki rakibi Inter gibi tek yenilgisini Sassuolo karşısında aldı.

MİLLİ ARADAN SONRA DEV MAÇ VAR: JUVENTUS - INTER Serie A’da 26 Kasım Pazar günü saat 22.45'te, ‘İtalya derbisi’ olarak kabul edilen maçta Juventus, Inter’i konuk edecek. Liderlik mücadelesinde zirvenin iki büyük adayı, hem 3 puan hem de prestij için sahada olacak. SON ŞAMPİYON NAPOLI FORMSUZ Serie A'da 2022-2023 sezonunu 33 yıl aradan sonra şampiyon tamamlayan Napoli, yeni sezona da 2 galibiyetle başladı. Ardından evinde Lazio'ya mağlup olan Güney temsilcisi sonrasında üst üste 2 beraberlik aldı. 5. hafta itibarıyla zirve yarışından uzaklaşan Napoli, 12. haftaya geldiğimizde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puanla 4. sırada bulunuyor.

MILAN SON 3 HAFTADA YIKILDI 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Milan ilk 8 hafta itibarıyla sadece 1 mağlubiyet aldı. 8. hafta sonrası çıktığı 4 karşılaşmada galibiyet alamayan İtalyan devi zirve yarışından da uzaklaştı. 12. hafta sonunda ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Milan 23 puanla 3. sırada yer alıyor.

MOURINHO'NUN ROMASI TAT VERMİYOR En son 2017-2018 sezonun Serie A'da ilk 3'e girmeyi başaran Roma o dönemden beri zirvenin bir hayli gerisinde. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Roma bu sene de ilk 12 hafta sonucunda zirvenin 13 puan gerisinde 18 puanla 7. sırada bulunuyor.

LİGİN ENLERİ En çok gol atan takım: Inter - 29 En çok gol yiyen takım: Salernitana - 24 Gol kralı: Lautaro Martinez - 12 Asist kralı: Marcus Thuram - 5 En çok sarı kart gören: Theo Hernandez - 6