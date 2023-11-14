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        Haberler Yaşam Ardahan'da fil alarmı! - Öne çıkan haberler

        Ardahan'da fil alarmı!

        Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:14
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        Ardahan'da fil alarmı!
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        Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

        İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.

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