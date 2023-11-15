Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        C.K. (27) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 26. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre; sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        2 YARALI KURTARILAMADI

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #afyonkarahisar
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Büşra'yı katleden caninin cezası belli oldu!
        Büşra'yı katleden caninin cezası belli oldu!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Habertürk Anasayfa