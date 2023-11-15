Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.K. (27) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 26. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre; sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
2 YARALI KURTARILAMADI
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.