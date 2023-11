'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti

Perry’nin ölüm sebebinin belirlenmesi için toksoloji raporu bekleniyor. Ani kaybın ardından Friends ekibi kısa bir açıklamada bulunmuş ve "Matthew'un kaybı hepimizi derinden sarstı. Biz sadece rol arkadaşı değil, bundan fazlasıydık. Biz bir aileydik. Söylenecek çok şey var ama şu an yas tutmak ve bu akıl almaz kaybı sindirmek için biraz ara vereceğiz. Zamanla, mümkün olduğunda daha fazla açıklama yapacağız. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanında onu seven herkesle birlikte." demişti.

Matthew Perry ile Matt LeBlanc dizide çok yakın iki dostu oynuyordu

COURTNEY COX: EĞLENCELİ VE NAZİKTİ

Dizide Monica Geller karakterine hayat veren Courtney Cox, Perry için yayınladığı mesajda "Eğlenceli ve nazikti" dedi. Dizide Chandler ve Monica'nın tek gecelik kaçamağı seyirci tarafından çok sevilince, senaristler kaçamak hikayesini aşk hikayesine dönüştürmüştü. Dizi boyunca Chandler ve Monica'nın aşk dolu, duygusal ve komik anlarına tanıklık ettik. Yeri geldi güldük, yeri geldi ağladık. Aşk hikayelerinin ilk sahnesini paylaşan Cox, Perry ile yaşadığı binlerce andan sadece bir tanesini yayınladı.

Cox paylaşımında "Seninle yaşadığım her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum. Biriyle benim Matthew ile olduğum kadar yakın çalıştığınızda, paylaşmak istediğiniz binlerce anı olur. Şu an için işte favorilerimden biri.

Geçmişten küçük bir anı anlatabilmek için Chandler ve Monica'nın Londra'da bir gecelik kaçamak yapması gerekiyordu. Ancak seyircilerin tepkisi sayesinde aşk hikayesinin başlangıcı oldu.

Bu sahnede, yatakta yuvarlanmaya başlamadan önce, söylemem için komik bir replik fısıldadı. Sık sık böyle şeyler yapardı. Eğlenceli ve nazikti."

Chandler ve Monica, bir dönemin favori çifti haline gelmişti.

FRİENDS EKİBİ 2021’DE YENİDEN BİR ARAYA GELMİŞTİ

İki yıl önce Friends: The Reunion'ı izlediğimde Matthew Pery'nin genç yaşına rağmen bu kadar yaşlı görünmesi beni endişelendirmişti. Yıllardır mücadele ettiği alkol ve madde bağımlılığı onu erken yaşlandırmıştı.

Friends ekibi, Matthew hayatını kaybettikten sonra uzun bir açıklama yapmak yerine şimdi yas tutma zamanı demişti.