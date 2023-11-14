Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak

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1000 Yatırımlar Holding halka arz ediliyor. Şirket, Borsa İstanbul'da işlem görmek için bugün ve yarın (14-15 Kasım) talep topluyor. Bu halka arzda 7 milyon adet hisse sermaye artırımı yöntemi ile ve 2,5 milyon adet hisse de ortak satışı olmak üzere toplamda 9,5 milyon adet hisse halka arz edilecek. Her bir hisse için belirlenen fiyat 125 lira olan 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı gerçekleşince holdingin halka açıklık oranımı yüzde 20,21 olacak. Halka arzda, ortaklarla paylaşılacak olan arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar lira holdingin değeri ise 5 milyar lira olarak belirlendi.

Halka arzın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satış şeklinde gerçekleşeceğini ifade eden 1000 Yatırımlar Holding CEO'su Kadir Can Abdik, "Halka arz neticesinde gelen gelirlerin yüzde seksen ila seksen beşini devam eden yatırımlarımızı sonuçlandırmak, alternatif sektör ve pazarlara yatırım yapmak, hizmet kapasitemizi ve kalitemizi artırmak maksadıyla çeşitli mal ve hizmet alımları yapmakta kullanacağız. Yani bu gelirin oldukça büyük bir kısmı ile yatırımlarımızı artırmayı, büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Bu sayede yatırımlarımıza yeni şirketler eklemeyi ve halihazırdakileri geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Abdik, ayrıca halka arz gelirinin yüzde sekiz ila onluk bir kısmını tüm şirketlerin işletme sermayesi olarak kullanmayı ve yedi ila onluk kısmı ile borç ve finansman ödemeleri yapmayı planladıklarını anlattı.

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GETİRİSİ YÜKSEK ALANLARA YATIRIM

Değişen dünya ve trendleri iyi takip ederek, orta vadede getirisi yüksek yeni sektör ve pazarlara yatırım yapmayı ve agresif büyümelerini sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Abdik, şunları söyledi: "Hayalimiz, elindeki kaynakları harmoni içinde kullanan ve günün sonunda portföyünü ve yatırımlarını günden güne artırarak çeşitlendiren, zamanı geldiğinde de portföyündeki şirketlerden çıkış yaparak elde ettiği kaynağı ile büyümesini ve yatırımlarını sürdüren yapımızı geliştirerek devam ettirmektir."

Abdik, halka arz olan birçok şirketin aksine, yatırımlarının her gün yüzbinlerce insanın kullandığı ve aşina olduğu markalardan oluştuğunu kaydederek şunları söyledi: " Bu durum aslında halka arzımızda kendimizi anlatma yükümüzü de oldukça hafifletiyor çünkü zaten yatırım yapacak kişilerin bir kısmı, hatta belki çoğunluğu yıllardır bizle beraber olan ve bizi tanıyan müşterilerimiz. Bu tanınırlığımız ve müşterilerimizle olan ilişkimizin, yatırımcıların şirketimize ortak olma konusunda en büyük motivasyonu olacağına inanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında, hedeflerimiz ve stratejilerimiz neticesinde yatırımcıların belli oranlarda getiri elde etme hedeflerinin yanına ayrıca mevcut/potansiyel müşterilerimize günlük hayatlarının bir kısmında yer alan faaliyetlerimizin paydaşı olma imkânı da getiriyoruz."

HALKA ARZ FİYATI İSKONTOLU

Buna ek olarak, halka arz olmuş diğer yatırım işletmelerinin fiyat tespitlerine bakıldığında indirgenmiş nakit akımlarının ciddi bir ağırlığa sahip olduğunun görüldüğünü aktaran Abdik, ancak 1000 Yatırımlar'ın halka arzında kullanılan fiyat tespit yönteminde sadece net aktif değerin esas alındığını ve indirgenmiş nakit akımlarının göz ardı edildiğini vurguladı. Abdik, "Bunun da üstüne NAD hesabının da oldukça yüksek bir iskontoya tabi tutulması ile hisse fiyatımızın yatırımcılar açısından cezbedici görüleceğine inanıyoruz. Ayrıca sürdürülebilir, teknolojik ve nispeten yeni sektörlerdeki yatırımlarımızın insanlara hem sektör hem de karlılık noktasında çekici geleceğini düşünüyoruz" dedi.

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Kar dağıtım planlarına ilişkin olarak da Abdik, "Halka arzımızı izleyen yıllara ilişkin olarak; aslen bir yatırım işletmesi olduğumuzu ve orta ve uzun vadeli stratejilerimizi göz önünde bulundurarak hissedarlarımıza piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeler çerçevesinde nakit kar payı dağıtmayı planlıyoruz. Tabii ki her kar dağıtım döneminde yatırım hedeflerimiz ve piyasa koşullarına göre şekillenecektir" şeklinde konuştu.

DÖVİZ GELİRİ DE MEVCUT

Holdingin borç yapısına ilişkin bilgi veren Abdik yatırımların bir kısmını finansman kullanarak yaptıklarını ifade ederek "Yatırımlarımız ve içinde bulunduğumuz sektör stratejilerimize uygun olarak borçlarımızın bir kısmını kısa vadeli bir kısmını da uzun vadeli olarak kurguladık. Ciro ve karlılık oranlarımız kısa vadeli borçlarımızı karşılamakta ve tedbirli projeksiyonlarda dahi uzun vadeli finansman ödemelerimizde herhangi bir sorunla karşılaşmamaktayız. Ayrıca BinBin’in yurt dışı iştirakleri ve Go Sharing’den elde ettiğimiz döviz getirilerimiz, Türk Lirası yükümlülüklerimiz ve Merkez Bankası’nın yıllık bazlı döviz tahminlerini beraber düşündüğümüzde borçlarımızın yapısı ve geri ödemeleri noktasında yatırım finansmanlarımızın geri ödemelerinin daha da kolaylaştığı ve genel potada eridiği bir durumdayız" diye konuştu.

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'İKİ DÜSTUR BELİRLEDİK'

Faaliyet alanlarımızı tercih ederken temelde iki düstur benimsediklerinin altını çizen Abdik, "Bunlardan ilki sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözüm sunabilmek, ikincisi ise bunları sağlayan ve yatırım geri dönüşü hızlı olan sektörlere yatırım yapmaktı. Geriye dönüp baktığımızda hedeflerimizi adım adım gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve bundan sonra da aynı ivme ve motivasyonla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Amacımız sadece risksiz yatırım yapmak değil elbet. Risksiz bir sektör ticaretin ve hayatın akışına aykırı. Ancak az önce bahsettiğim sektörlerin gelişim potansiyeli ve özellikle devletler nezdinde desteklenmesi nedeniyle içsel risklerinin diğer sektörlere nazaran daha az olduğunu ve ilerde bunların da asgari seviyeye ineceğini öngörüyoruz. Zaten bu sebepler de aslında içinde bulunduğumuz sektörlerin özellikle yatırım noktasında avantajlı noktaları oluyor. Hususen devletlerin yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik hedefleri noktasında bu sektörlerin hacimleri her geçen yıl büyümeye devam devam edecektir" şeklinde konuştu.

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BÜNYESİNDE 5 ŞİRKETİ BARINDIRIYOR

CEO Abdik holdingi ve gelişimini şöyle anlattı: "1000 Yatırımlar Holding, altı ortakla birlikte özellikle sürdürülebilir sektörlere yatırım yapma amacı ile kuruldu ve buna uygun olarak şimdilik mobilite, enerji ve yazılım sektörlerine yatırım yaptı. İlk bahsedilmesi gereken şirketimiz BinBin ve herkesin de bildiği gibi elektrikli scooterlarımızla BinBin bünyesinde birçok ilde kullanıcılarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii BinBin’in yurt dışında da faaliyetleri bulunuyor. Türk sermayeli yurt dışında hizmet vermeye başlayan ilk elektrikli scooter şirketiyiz. Farklı ülkelerde yine birçok şehirde markamızı büyütmeye devam ediyoruz. Özellikle sektördeki büyük firmalara baktığımızda 2020li yılların başındaki startup trendi ile büyük yatırımlar aldığı ancak özellikle operasyonel eksiklikler sebebiyle düşük karlılıkla karşılaştığı bilinmesine rağmen, BinBin’in büyümesi ve bu günlere gelmesi yatırım hacminden ziyade iç kaynakların optimizasyonu ile başarıya ulaştı. Mikromobilte sektöründe kazandığımız tecrübeyi daha da ileri götürmek için Hollanda merkezli Go Sharing’i 2023 Şubatında devraldık ve hızlıca dönüşüm gerçekleştirerek BinBin ile Türkiye ve doğu Avrupa'da olduğu Go Sharing ile de batı Avrupa'da da sektörün en sevilen ve tercih edilen firması olma yolunda ilerliyoruz.

Bunlara ek olarak 2022 yılında ülkemizde de sıkça gündem olan ve geldiğimiz noktada popülerliğini artıran elektrikli araçların şarj edilmelerine yönelik çözümleri barındıran bir ekosistem ihtiyacını karşılamak maksadıyla QCharge’ı kurduk. QCharge ile farklı şehirlerde hem AC hem DC yatırımlarımıza hızlıca başladık ve özellikle 2024 yılında kurulu istasyon sayımızla sektörde öncü firmalardan biri olmayı hedefliyoruz. Dünyadaki elektrikli araç dönüşüm trendi özellikle ülkemizdeki yerli üretim hacminin arttığı bu günlerde sektöre dair bakışımızı oldukça olumlu bir noktaya taşıdı. 2030lu yıllara gelmeden trafikteki elektrikli araç sayısı beklentisi de düşünüldüğünde şu an çok yeni olan bu sektörün orta vadede oldukça önemli bir noktaya ulaşacağını düşünüyoruz.

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Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonominin kısa vadede yüksek getirileri olduğuna dair vizyonumuza uygun olarak Alay Enerjiyi kurma kararı aldık. Depolamalı GES için lisans başvurumuzu yaptık ve izin almamız sonrasında hızlıca kurulumu tamamlamayı düşünüyoruz. Bu gibi santrallerin kurulumu tamamlandıktan sonraki piyasa fiyatları ve karlılığı oldukça cezbedici nokta ve yakın zamanda bunun daha da artacağına inanıyoruz. Son olarak AR-GE merkezimiz Algoritma’da nitelikli yazılım ürünleri üretiyoruz. Şimdilik büyük ölçüde grup şirketlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz ancak yakın vadede yazılım ve ürünlerimizin dışarıya satış hacmimizi artıracağız."