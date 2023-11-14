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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler isyan etti: Yıkıldım! - Futbol Haberleri

        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!

        Real Madrid kariyerine şanssız bir şekilde başlayan ve üst üste 3. kez sakatlanan Arda Güler, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, bu duruma isyan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:16
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        • 1

          Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine oldukça şanssız bir başlangıç yaptı.

        • 2

          Milli futbolcu, Real Madrid ile henüz maça çıkmadan 3. kez sakatlandı.

        • 3

          İlk olarak sağ dizinden sakatlanıp 14 Ağustos'ta ameliyat olan 18 yaşındaki yıldız, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

        • 4

          Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

        • 5

          Real Madrid'e transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler, yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

        • 6

          İspanyol basını, genç futbolcunun yaşadığı son sakatlığın ardından gözyaşlarını tutamadığını öne sürdü.

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          "YIKILDIM"

          Basında yer alan habere göre Arda, talihsizliği için; “Yıkıldım. Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor.” ifadesini kullandı.

        • 8

          Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in sakatlık yaşadığını, bu yüzden kadroda yer alamayacağını duyurmuştu.

        • 9

          Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti; "Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil." demişti.

        • 10

          Fenerbahçe’den 20 milyon Euro bonservis+10 milyon Euro'luk bonus maddesiyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

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