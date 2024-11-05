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        Haberler Gündem Güncel Aralarında doktorlar da var! 'Sahte rapor' operasyonunda çok sayıda gözaltı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Aralarında doktorlar da var! 'Sahte rapor' operasyonunda çok sayıda gözaltı!

        Kırıkkale'de sahte sağlık raporu düzenlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 2'si doktor 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:44
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        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
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        Kırıkkale'de sahte sağlık raporu düzenlediği belirlenen 2'si doktor, 12 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #son dakika
        #Kırıkkale
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