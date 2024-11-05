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        Haberler Gündem Güncel Yine açık kapı faciası! 37 gün sonra acı haber | Son dakika haberleri

        Yine açık kapı faciası! 37 gün sonra acı haber

        Açık kapı facialarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan düşen 74 yaşındaki Şükrü Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dehşet anları da kameraya saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:41
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        Yine açık kapı faciası!
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        Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düşen yaşlı adam 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. O anlarda otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre geçtiğimiz 27 Eylül'de Melikgazi ilçesinde Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Şükrü Özcan (74), koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçiren talihsiz adam tedavi altına alındı. Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Şükrü Özcan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhumun yakınları katıldı.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

        Öte yandan; halk otobüsü şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Şükrü Özcan'ın düşerek ağır yaralandığı olay otobüs kamerasına yansıdı. Otobüse bindikten sonra elindeki poşetleri yerleştirirken otobüsün ani fren yaptığı ve Özcan'ın açık bırakılan kapıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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