Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
Tokat'ta, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen, evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki Fatih Ersoy, 27 yaşındaki Adnan K. tarafından karnından vuruldu. Fatih Ersoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı gözaltına alınırken, Ersoy gözyaşları içinde toprağa verildi
Tokat'ta olay, dün Turhal ilçesi Milli Egemenlik Park’ında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Ersoy (47), iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etti.
SİLAHLA KARNINDAN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre tarafları ayırmak isteyen Ersoy, Adnan K.’nin tabancayla açtığı ateşte karnından vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Adnan K. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI TESLİM OLDU
Şüpheli Adnan K. ise gece polis ekiplerine giderek teslim oldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Turhal Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Ersoy’un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Fatih Ersoy ilçe merkezindeki Asri Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Adnan K.’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.