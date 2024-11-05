Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!

Tokat'ta olay, dün Turhal ilçesi Milli Egemenlik Park’ında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Ersoy (47), iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etti.

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SİLAHLA KARNINDAN VURULDU DHA'da yer alan habere göre tarafları ayırmak isteyen Ersoy, Adnan K.’nin tabancayla açtığı ateşte karnından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Adnan K. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU Şüpheli Adnan K. ise gece polis ekiplerine giderek teslim oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Turhal Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Ersoy’un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Fatih Ersoy ilçe merkezindeki Asri Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Adnan K.’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.