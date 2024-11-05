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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!

        İstanbul Beyoğlu'nda İ.A. adlı genç kızı sokak ortasında taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan adlı iki saldırgan hakkında iddianame hazırlandı. Türkiye'nin kanını donduran olayda savcılık her iki şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:44
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        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
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        Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadını taciz ettikleri gerekçesiyle 2 sanık hakkında, "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül'de gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan İ.A.'nın iki kişi tarafından yolunun kesildiği, kadının omuzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatıldı.

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        Kadını köşede sıkıştırmaya çalışan sanıklardan Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir Tarhan'ın da müştekiyi taciz ettiği aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı kaydedildi.

        İddianamede, sanıkların alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ömer Konu, müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini belirtirken, sanık Semir Tarhan ise yaptığı eylem nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

        Sanıklar Konu ve Tarhan'ın "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar hakkında açılan davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde yapılacak.

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