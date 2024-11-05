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        Haberler Gündem Çevre Bariyerler konuldu! Kaza sonrası Sapanca Gölü için önlem! | Son dakika haberleri

        Bariyerler konuldu! Kaza sonrası Sapanca Gölü için önlem

        Sakarya'da kaza yapan araçlardan sızan akaryakıtın dereye karıştığı belirlenince bölgeye ekipler sevk edildi. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sızıntının olduğu alanlara emici bariyer koyup önlem aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:02
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        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
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        Sakarya'da kaza sonrası sızan akaryakıtın dereye karıştığı belirlenince, kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmaması için Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dereye emici bariyer koyup önlem aldı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için gelen kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde akaryakıt benzeri yağlı bir katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu.

        SUYUN TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Bölgeye sevk edilen SASKİ ekipleri, dereye emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi.

        İnceleme sonrasında, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından araçlardan sızan mazotun suya karıştığı tespit edildi. Suyun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #haberler
        #Sapanca Gölü
        #sakarya
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