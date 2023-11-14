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        Haberler Magazin Atatürk'ün yapımcısı Saner Ayar: Engelleyemeyecekler

        Atatürk'ün yapımcısı Saner Ayar: Engelleyemeyecekler

        'Atatürk 1881-1919' filminin Avrupa'daki gösterimlerini engellemeye çalışan terör örgütü, sinemaların yakınına Atatürk'e hakaret içeren posterler astı. Yapımcı Saner Ayar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Türkiye'de 2023'ün en iyi açılış yapan draması olan bu eser, yabancı ülkelerde vizyona rekorla başladı ve Avrupa'da 160 sinema salonuyla pandemiden beri en geniş ağa ulaşan Türk filmi oldu. Atatürk'ün fikriyatı gibi onu anlatan eserleri de engelleyemeyecekler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:59
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        "Engelleyemeyecekler"
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        Lanistar Media yapımı 'Atatürk 1881-1919' birinci film, yurt dışı galaları ve sinema gösterimleriyle birçok ülkede gösterime girdi. Film, Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olurken gösteriminin ikinci haftasında Türkiye'de 750.120 kişi tarafından izlendi.

        İsveç’in başkenti Stockholm’de gösterime giren filme, PKK/YPG yandaşları müdahale etmek istedi. Öte yandan daha önce de filmin yurt dışı gösterimlerinin ve galaları engellemeye çalışılmıştı. 'Atatürk 1881-1919''un Paris, Berlin, Amsterdam, Brüksel gibi dünya başkentlerinde yapılması planlanan galaları ‘güvenlik’ nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Yapımcı Saner Ayar, eylül ayında Los Angeles’ta fiziki ve sözlü saldırıya uğradı.

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        Filmin dünya prömiyerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Los Angeles’taki 'Hollywood Türk Film ve Drama Günleri' kapsamında yapılmasının, bu saldırı girişimlerine ‘en iyi cevap’ olduğunun altını çizen Saner Ayar şöyle devam etti: Hollywood’un ardından Senegal’de (Dakar) ve Washington’daki galalarıyla, Dubai’deki özel gösterimiyle filmimiz Asya, Avrupa, ABD ve Afrika’ya, dünyanın dört kıtasına ulaştı. ‘Atatürk 1881-1919’ Avrupa’da 160 salonda gösteriliyor.

        Saner Ayar

        İsveç’te, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde vizyona giren “Atatürk 1881-1919” filminden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren afişler hazırlayarak gösterimin yapılacağı sinema yakınındaki otobüs durağı ve elektrik direklerine asarak; sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Saner Ayar konuyu şöyle değerlendirdi: Terör örgütünün Atatürk’e hakaret içeren afişlerini yine Türkler fark etmiş ve kaldırmışlar. Ne kadar isteseler de uğraşsalar da Atatürk’ün fikriyatı gibi onu anlatan eserleri de engellemeleri mümkün olmayacak. Bu millet her zaman ona sahip çıkacak. 23 Ekim’de düzenlediğimiz gala gecemizde de ifade ettiğimiz gibi 'Atatürk 1881-1919'un kahraman Türk ordusuna, bizim için, vatan için canını sakınmamış tüm şehit ve gazilerimize armağan ettik. Filmimiz bundan sonra izleyicisine, milletimize emanettir.

        Vizyona girdiği ülkelerde de yüksek izleyici sayısına ulaşan 'Atatürk 1881-1919', Türkiye’de 2023’ün ‘En İyi Açılış Yapan Draması’ oldu. İkinci haftasında bu rakamları da geride bıraktı ve ilk 10 günde 750.120 kişi tarafından izlendi. ABD, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere dört kıtada gösterilen, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda ve son olarak Azerbaycan’da vizyona giren 'Atatürk 1881-1919', Kazakistan’ın yanı sıra tüm Balkan ülkeleri ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede sinemalarda yer alacak.

        Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 'Atatürk 1881-1919', Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; 'Mustafa Kemal'i Aras Bulut İynemli, 'Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, 'Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, 'Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve 'Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırdı.

        Hazırlığı 1.5 yıl, çekimleri yaklaşık 4.5 ay süren 'Atatürk 1881-1919' sinemada iki film olarak gösterilecek. İkinci film, 5 Ocak’ta sinemada gösterime girecek.

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        #Atatürk 1881 -1919
        #saner ayar

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