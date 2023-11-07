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        Haberler Magazin 'Atatürk', gişeleri ikiye katladı. Nuri Bilge Ceylan, kendi rekorunu kırdı

        'Atatürk', gişeleri ikiye katladı. Nuri Bilge Ceylan, kendi rekorunu kırdı

        'Atatürk 1881 - 1919', gişeleri ikiye katladı. Filmin gösterime girmesiyle bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 95.7'lik artış sağlandı

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 07.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:28
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        • 1

          'Atatürk 1881 - 1919', geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi.
          3 - 5 Kasım'da gösterimde olan 36 filmin toplam izleyici sayısı, 494.249 olurken 'Atatürk 1881 - 1919', 269.113 kişi tarafından izlendi. Bu film, toplam gişenin % 54.44'ünü aldı.
          'Atatürk 1881 - 1919'un gösterime girmesiyle birlikte bir önceki hafta sonuna oranla % 95.7'lik artış sağlandı

        • 2

          Nuri Bilge Ceylan, 26 yıllık uzun metraj film kariyerindeki 9 filmlik rekorunu 'Kuru Otlar Üstüne' ile kırdı. Ceylan'ın daha önce en çok izlenen filmi 2014 yapımı 304.782 biletin kesildiği 'Kış Uykusu'ydu. 2023 yapımı 'Kuru Otlar Üstüne'nin gişesi gösteriminin 6'ncı haftasında 315.054'e ulaştı.

        • 3

          NURİ BİLGE CEYLAN'IN FİLMLERİ

          • Kasaba (1997)
          İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
          • Mayıs Sıkıntısı (1999)
          İzleyici Sayısı… 24.006
          • Uzak (2002)
          İzleyici Sayısı… 63.845
          • İklimler (2006)
          İzleyici Sayısı… 35.345
          • Üç Maymun (2008)
          İzleyici Sayısı… 127.668
          • Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)
          İzleyici Sayısı… 161.181
          • Kış Uykusu (2014)
          İzleyici Sayısı… 304.782
          • Ahlat Ağacı (2018)
          İzleyici Sayısı… 246.766
          • Kuru Otlar Üstüne (2023)
          İzleyici Sayısı… 315.054

        • 4

          Taylor Swift'in tur programının sinemalaştırıldığı 'Taylor Swift: The Eras Tour', küresel çapta, 231.927.596 dolarlık açılış hasılatı elde ederken film, Türkiye'de ilgi görmedi. Film, 15.137 kişiyle (3.413.858 TL) açılış yaptı.

        • 5

          3 - 5 KASIM'DA EN ÇOK İZLENEN İLK 5 FİLM

          • Atatürk 1881 - 1919
          İzleyici Sayısı… 269.113
          • Freddy'nin Pizza Dükkânında Beş Gece
          İzleyici Sayısı… 57.928
          • Çok Aşk (2’nci Hafta)
          İzleyici Sayısı… 54.953 (Toplam... 193.307)
          • İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi (3’üncü Hafta)
          İzleyici Sayısı… 38.101 (Toplam... 188.891)
          • Taylor Swift: The Eras Tour
          İzleyici Sayısı… 15.137

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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