Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başı ezilerek öldürülen Hasibe Soykuk son yolculuğuna uğurlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili olarak kadının eşi ile 2 oğlunu gözaltına aldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cenazesi defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evinde dün öldürülmüş halde bulunan H.S'nin (51) cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Gesi Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazdan sonra burada toprağa verildi.
ŞÜPHELİ EŞ VE OĞULLARI DA CENAZEYE KATILDI
Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülen H.S'nin eşi S.A.S. (57) ile oğulları S.S. (28) ve B.S. de (23) jandarma gözetiminde cenaze törenine katıldı.
KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞTU
S.A.S, dün akşam hayvanlarını otlattıktan sonra evine döndüğünde eşi H.S'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.