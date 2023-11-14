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        Haberler Magazin Fazıl Say ile Güneş Altunkaş aşkı bitti: Sizlerden tek ricam... - Son dakika magazin haberleri

        Fazıl Say - Güneş Altunkaş aşkı bitti

        Yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan Fazıl Say ile Güneş Altunkaş ilişkilerini noktaladı. Ayrılık açıklaması Güneş Altunkaş'tan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:36
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          Piyanist Fazıl Say ile yazar Güneş Altunkaş'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Bu aşk, Güneş Altunkaş'ın ayrılık açıklamasıyla öğrenildi.

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          8 ay aşk yaşayan ikiliden Altunkaş, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle ilişkisini noktaladığını duyurdu.

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          Güneş Altunkaş şu açıklamayı yaptı:

          Sevgili dostlarım,

          Bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı.

          Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimzi bitirme kararı almış bulunmaktayım. İlk defa böyle bir durumu sizlerle paylaşmamın nedeni ise ailece bir süreçten geçtiğimiz ve tek odağımın bu süreçte kardeşimin sağlığı ve tedavisi olduğu için 8 ayımızı gören, bilen dostlarımız ve sevenlerimizdir.

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          Herkesin yolu açık olsun!

          Sizlerden tek ricam şudur ki bu kişi ile ilgili bundan sonra lütfen bana mesaj atmamanız.

          Herbirinize güzel bir gün dilerim!

          Sevgiler...

        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker

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