Güneş Altunkaş şu açıklamayı yaptı:



Sevgili dostlarım,



Bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı.



Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimzi bitirme kararı almış bulunmaktayım. İlk defa böyle bir durumu sizlerle paylaşmamın nedeni ise ailece bir süreçten geçtiğimiz ve tek odağımın bu süreçte kardeşimin sağlığı ve tedavisi olduğu için 8 ayımızı gören, bilen dostlarımız ve sevenlerimizdir.