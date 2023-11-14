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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

        Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 14.11.2023 - 13:14 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:28
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        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
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        Son dakika haberine göre sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı.

        Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        DHA'da yer alan habere göre de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti.

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        13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

        Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

        Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.

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        #son dakika
        #Nihal Candan
        #Bahar Candan
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