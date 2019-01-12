Son 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK) 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019'da gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları, makamında gerçekleştirdiği kabullerle yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye" ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019'da PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır'da yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi.
Operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirilirken, 10 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 3 tabanca, 3 AT-4 tanksavar füze, 3 RPG-7 roketatar, bin 584 muhtelif hafif silah mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar roketi, 4 el bombası, 175 kilo amonyum nitrat ve 19 fünye ile 103 kilo PETN patlayıcı madde, 100 kilo C-4 patlayıcı madde, 750 gram tahrip kalıbı, 16 muhtelif telsiz ele geçirildi.
30 el yapımı patlayıcı maddenin imha edildiği operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 7 mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.
Bir askerin şehit olduğu operasyonlarda, 4 asker yaralandı.
Sınır hattındaki operasyonlarda ise 73,6 kilogram eroin, 35 bin 195 paket kaçak sigara, 40 litre kaçak mazot ve 23 cep telefonu ele geçirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de bugüne kadar 299 mayın ve bin 676 el yapımı patlayıcı imha edildi.
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te şu ana kadar 8 müşterek birleşik devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadesine yer verildi.
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