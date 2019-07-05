05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sompo Sigorta, reklamcılık ve pazarlama alanında yenilikçi yöntemlerin uygulandığı yaratıcı işlerin ödüllendirildiği uluslararası Muse Creative Awards’tan ödüle layık görüldü. 50’den fazla ülkeden gelen başvuruları 130’dan fazla uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirildiği Muse Creative Awards’ta, Sompo Sigorta’nın yenilenen sitesi, web sitesi kategorisi sigortacılık dalında Gold ödülünün sahibi oldu.
Kullanıcı deneyimine odaklanan Sompo Sigorta yeni web sitesi Gri Creative ile birlikte tasarlandı. Projede online teklif ekranları, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ve direkt kullanıcıya seslenecek şekilde tasarlanarak, açılış ekranlarında konumlandırıldı. Ayrıca dijital satışı yapılabilen her ürün için 30 saniyede teklif verebilen form entegrasyonu sağlandı. Tüm mobil cihazlardan aynı deneyimi sunmak amacıyla ‘responsive’ tasarımın uygulandığı sitede kullanıcılar, uygulanan sticky navigasyon sayesinde uzun sayfalardaki içeriğe kolaylıkla ulaşabiliyor. Diğer yandan tüm sayfalara maksimum 3 tıklama ile erişilebilirken, hasar ihbar ve takip süreçleri, anlaşmalı servis, hastane ile kurumlara kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.
HEDEF BİLGİYE ULAŞIM
Web’in özellikle mobil olmak üzere, şirketle iletişimin başlangıç kapısı olduğunu belirten Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek “Dijitalin gelişmesi tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe bir takım gelişmelere neden oldu. Biz de Sompo olarak tüketici beklentilerini derinlemesine değerlendirerek bir web sitesini hayata geçirdik. Ana hedefimiz tüketicilerin web sitemizi ziyaret ettiğinde kısa bir sürede istediği bilgiye erişmesi ve işlemlerini yapabilmesiydi. Bu bakımdan web sitemizde maksimum 3 tıklama ile tüm içeriklere erişilebiliyor. Bu çerçevede yenilen web sitemizle birlikte müşterilerin hızlı hizmet almasını sağladık. Yeni web sitemizi kısa bir süre önce yayına almamıza rağmen uluslararası Muse Creative Awards’tan ödülle dönmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.
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