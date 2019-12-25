25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
Sinbo Saç Düzleştirici 39,90 TL
Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,90 TL
Karaoke Mikrofonu 49,90 TL
King Twist Saç Maşası 69,90 TL
Kırmızı Seri Teba Çelik Cezve 59,90 TL
Akdeniz Döküm Karnıyarık Tencere 89,90 TL
Döküm Derin Tencere 89,90 TL
Akdeniz Döküm Tava 69,90 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 89,90 TL
Keramika Dijital Baskılı Çerezlik 4,99 TL
Mısır Patlangaç 5,99 TL
Çift Taraflı Ahşap Tepsi 14,95 TL
Paşabahçe Fairytale Çay Seti 34,90 TL
Paşabahçe Fairytale Karaf 9,99 TL
Fairytale Tabak 6,99 TL
Fairytale Şekerlik 16,95 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 24,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 29,90 TL
Paşabahçe Sürahi 12,95 TL
Fanus Sunum Tabağı 34,90 TL
Tombala 2,99 TL
Katyon Seti 1,99 TL
Star Tavla 34,90 TL
Star Okey Takımı 49,90 TL
Blokus Strateji Oyunu 69,90 TL
Woody Ahşap Denge Oyunu 11,95 TL
Magic Word Kutu Oyunu 17,95 TL
Kızma Birader Kutu Oyunu 15,95 TL
Metropol Emlak Ticaret Oyunu 24,90 TL
1000 Parça Puzzle 15,95 TL
GoKidy Harika Kanatlar Lisanslı 4in1 Puzzle 11,95 TL
Pilsan Sallanan At 64,90 TL
Nerf Alpha Strike Fang 29,90 TL
Süslü Minişler Aksesuarlı 36,90 TL
Minişler Gurme Serisi 24,90 TL
Gokidy Oyuncak Çay Seti 14,95 TL
Gokidy Dinazor Oyuncak Seti 14,95 TL
Harika Kanatlar Masa ve Sandalye 59,90 TL
Lisanslı Oyuncak Kutusu 19,95 TL
Altını Islatan Bebek Seti 27,90 TL
Lol Kar Tatili Minikler 75 TL
Kabin Boy Valiz 99,90 TL
Camlı Sarkıt Avize 34,90 TL
Fantom Pratic XL Dik Süpürge 149 TL
Prima Külot Bez Mega Paket Bebek Bezi çeşitleri 69,90 TL
Ariel 8kg Dağ Esintisi Toz Deterjan 49,90 TL
Hope Saç Boyası çeşitleri 8,95 TL
Saç Boyası Hazırlık Seti 4,95 TL
Pantene Saç Kremi 17,90 TL
D’S Damat Gömlek 59,90 TL
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