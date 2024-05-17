Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.556,38 %2,29
        DOLAR 32,2883 %0,03
        EURO 35,0322 %-0,29
        GRAM ALTIN 2.476,63 %0,42
        FAİZ 42,55 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 30,81 %0,28
        BITCOIN 66.312,00 %1,58
        GBP/TRY 40,8686 %-0,16
        EUR/USD 1,0840 %-0,25
        BRENT 83,25 %-0,02
        ÇEYREK ALTIN 4.049,51 %0,43
        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta neler hangi ürünler var? ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Mayıs ayında klima, koltuk, beyaz eşya satışta!

        ŞOK, 21 Mayıs'a kadar satışı devam edecek iki aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta gazlı mangal, klima, beyaz eşya, duşa kabin, koltuk ve çeşitli mobilyalar gibi birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte, ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK aktüel kataloğu 21 Mayıs 2024... ŞOK aktüel kataloğunda 21 Mayıs'a kadar birçok ürün satışa çıkıyor. İki farklı aktüel yayınlayan ŞOK'ta bu hafta kamp malzemeleri, klima, duşa kabin, koltuk, beyaz eşya gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        • 2

          ŞOK AKTÜEL 15-21 MAYIS

          ŞOK'ta Nazik Home markasının nevresim takımı, pike seti, yatak örtüsü, el havlusu gibi ürünler satışa çıkıyor.

        • 3

          21 MAYIS'A KADAR ŞOK'TA SATIŞTA

          Gazlı barbekü 12.999 TL

          Spatula maşa ve temizleme seti 1.999 TL

        • 4

          Aliminyu katlanır masa 1.199 TL

          Üçlü tencere seti 899 TL

          Kamp sandalyesi 249 TL

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8

          ŞOK AKTÜEL 18-21 MAYIS 2024

          Siyah profil mika duşa kabin 4.699 TL

          Duru banyo dolabı 3.799 TL

          Fly Hill Robot Duş Seti 999 TL

        • 9

          Pafu Hippo üçlü yataklı koltuk soho gri 7.499 TL

          Pafu Rana metal kitaplık 1.799 TL

          Pafu Taida tekli katlanır uzanma koltuğu 3.499 TL

        • 10

          Altus çift kapılı buzdolabı 14.999 TL

          Hoover çamaşır makinesi 18.999 TL

          Dolce Vita klima 21.299 TL

        • 11

          Samsung 9 kilo çamaşır makinesi 14.999 TL

          Philips espressp makinesi 9.699 TL

          TLC 140 LED TV 19.999 TL

        • 12

          Kaşmir kilim çift taraflı 339 TL - 599 TL

          Klimalı yastık 179 TL

          Koltuk örtüsü - 149 TL

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa