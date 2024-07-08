SMW Motor'dan Türkiye'de üretim açıklaması

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Çinli Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor, 2023 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarını, global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirlediğini duyurdu.

Türkiye'de bir üretim tesisi kurmak için harekete geçtiklerini duyuran ATMO Group CEO’su Anton Chernov, "Bu tesiste montajın kademeli gelişimini planlıyoruz. Modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Chernov, Yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalıştıklarını da aktararak, "Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamalı ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Sanayi Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak, yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ATMO Group CEO’su Anton Chernov REKLAM SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise, Türkiye'nin potansiyeline değindi. Azmanoğlu, "Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. YATIRIM YAPANA EK VERGİ YOK Bundan tam 1 ay önce, Çin'den ithal edilen tüm otomobillerin yüzde 40 ek vergiye tabi tutulmasına yönelik karar alındı.

8 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Söz konusu karar 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Çinliler üretim için masada Haberi Görüntüle Ek vergilerin yürürlüğe girmesine günler kala Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacağı açıklandı .

Kararla ilgili HABERTÜRK'e bilgi veren sektör kaynakları, bu düzenlemenin Çinli otomotiv firmalarını Türkiye'de üretim yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirttiler.. REKLAM Kaynaklar, Çinli otomobil firmalarının resmi olarak yatırım taahhüdü vermeleri halinde, yatırım yapacağını bildiren şirketlerin teşvik belgesi alarak ek gümrük vergisinden muaf tutulacağı ifade ettiler. İTALYA'DA KURULDU, ÇİNLİLERE SATILDI SWM Motor, 1971 yılında İtalya’da kuruldu. 2014 yılında Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motor olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi.

Tasarım ofisi İtalya Milano’da olan SWM Motor’un Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor. Yıllık 200 bin adetten fazla satışla 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren SWM Motor’un, Çin, Vietnam, Mısır, Ekvator, Rusya ve İran’da üretim tesisleri bulunuyor. Şirketin Myanmar ve Belarus’taki üretim tesislerinin inşası ise devam ediyor.