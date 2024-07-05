Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.880,16 %0,07
        DOLAR 32,7108 %0,41
        EURO 35,4318 %0,38
        GRAM ALTIN 2.486,87 %0,79
        FAİZ 39,62 %1,07
        GÜMÜŞ GRAM 32,19 %1,01
        BITCOIN 55.336,00 %-5,13
        GBP/TRY 41,8655 %0,49
        EUR/USD 1,0821 %0,08
        BRENT 87,35 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.066,03 %0,79
        Haberler Ekonomi Otomobil Çinliler üretim için masada: Ek vergiye günler kala Ankara'da görüşme trafiği - Otomobil Haberleri

        Çinliler üretim için masada: Ek vergiye günler kala Ankara'da görüşme trafiği

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Kararla ilgili HABERTÜRK'e bilgi veren sektör kaynakları; bu düzenlemenin Çinli otomotiv firmalarını Türkiye'de üretim yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Çinli firmaların yatırım için halihazırda ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduğunu ifade etti

        Giriş: 05.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinliler üretim için masada
        ABONE OL
        ABONE OL

        İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Söz konusu karar 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

        Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

        REKLAM

        Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

        "KARAR ÇİNLİ OTOMOTİV FİRMALARINI TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMAYA TEŞVİKİ AMAÇLIYOR"

        Kararla ilgili HABERTÜRK'e bilgi veren sektör kaynakları; bu düzenlemenin Çinli otomotiv firmalarını Türkiye'de üretim yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi

        Halihazırda Çinli firmaların ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden kaynaklar, görüşmelerin yatırım taahhüt mektubu verilmesi aşamasına geldiği bilgisini paylaştı. Eğer görüşmeler sonucunda resmi olarak yatırım taahhüdü verilirse yatırım yapacağını bildiren şirketler teşvik belgesi alarak ek gümrük vergisinden muaf tutulacak.

        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması

        Belirtilen sürede yatırım gerçekleşmez ise verilen teşvik ve muafiyetler yasal mevzuat çerçevesinde bu şirketlerden geri tahsil edilecek.

        PAZAR PAYLARI YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

        8 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.Söz konusu ek vergi 2024'ün ilk Çinli otomobillerin yaklaşık yüzde 10 pazar payına ulaşmasının ardından geldi.

        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi

        Çinli otomotiv üreticileri özellikle son 1 yıldır Türkiye'de yatırımı düşündüklerini açıklasa da henüz somut bir adım atmadılar. Buna karşılık İspanya, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde fabrika yatırımı kararları aldılar.

        100 OTOMOBİLDEN 70'İ İTHAL

        Öte yandan, son 1 senede Türkiye pazarına hızlı bir giriş Çinli markalar, pazardaki dengeleri de değiştirdi. En çok satış yapan otomobil markaları sıralamasında, iki yerli üreticinin ardından üçüncü sırada Çinli bir marka geliyor.

        Ayrıca, 2023’te payı sürekli artan ithal otomobiller, 2024'te pazar paylarını yüzde 70’in üzerine çıkardı.İthal araç payının artmasında, yerli/ithal ayrımı yapılmaksızın artık tüm otomobillerin yüzde 80 ve üzeri ÖTV dilimine girmesi kadar, Çin'den gelen markaların da etkisi bulunuyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #otomotiv
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Habertürk Anasayfa