Çinliler üretim için masada: Ek vergiye günler kala Ankara'da görüşme trafiği

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Söz konusu karar 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Halihazırda Çinli firmaların ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden kaynaklar, görüşmelerin yatırım taahhüt mektubu verilmesi aşamasına geldiği bilgisini paylaştı. Eğer görüşmeler sonucunda resmi olarak yatırım taahhüdü verilirse yatırım yapacağını bildiren şirketler teşvik belgesi alarak ek gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Kararla ilgili HABERTÜRK'e bilgi veren sektör kaynakları; bu düzenlemenin Çinli otomotiv firmalarını Türkiye'de üretim yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Çinli otomotiv üreticileri özellikle son 1 yıldır Türkiye'de yatırımı düşündüklerini açıklasa da henüz somut bir adım atmadılar. Buna karşılık İspanya, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde fabrika yatırımı kararları aldılar.

8 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.Söz konusu ek vergi 2024'ün ilk Çinli otomobillerin yaklaşık yüzde 10 pazar payına ulaşmasının ardından geldi.

Belirtilen sürede yatırım gerçekleşmez ise verilen teşvik ve muafiyetler yasal mevzuat çerçevesinde bu şirketlerden geri tahsil edilecek.

100 OTOMOBİLDEN 70'İ İTHAL

Öte yandan, son 1 senede Türkiye pazarına hızlı bir giriş Çinli markalar, pazardaki dengeleri de değiştirdi. En çok satış yapan otomobil markaları sıralamasında, iki yerli üreticinin ardından üçüncü sırada Çinli bir marka geliyor.

Ayrıca, 2023’te payı sürekli artan ithal otomobiller, 2024'te pazar paylarını yüzde 70’in üzerine çıkardı.İthal araç payının artmasında, yerli/ithal ayrımı yapılmaksızın artık tüm otomobillerin yüzde 80 ve üzeri ÖTV dilimine girmesi kadar, Çin'den gelen markaların da etkisi bulunuyor.

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