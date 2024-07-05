Kylie Minogue, Bodrum'a geldi
Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi
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Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarınan biri' olarak adlandırdığı; 2 Grammy Ödülü, 4 Brit Ödülü ve 18 ARIA Müzik Ödülü bulunan şarkıcı Kylie Minogue, Türkiye'ye geldi.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.
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56 yaşındaki Kylie Minogue, Bodrum'a özel bir uçakla ulaştı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Avustralyalı şarkıcının, yeşil renkli bir şapka takıp, kot pantolon ve siyah bir tişört giydiği görüldü.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken Kylie Minogue, Milas Havalimanı'ndan çıkarken etrafa gülücükler saçtı.
Fotoğraflar: HT magazin, AP