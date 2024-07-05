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        Haberler Magazin Kylie Minogue, Bodrum'a geldi: Kylie Minogue kimdir, Türkiye'de nerede konser verecek? - Magazin haberleri

        Kylie Minogue, Bodrum'a geldi

        Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:19 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:57
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        • 1

          Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarınan biri' olarak adlandırdığı; 2 Grammy Ödülü, 4 Brit Ödülü ve 18 ARIA Müzik Ödülü bulunan şarkıcı Kylie Minogue, Türkiye'ye geldi.

        • 2

          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.

        • 3

          56 yaşındaki Kylie Minogue, Bodrum'a özel bir uçakla ulaştı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Avustralyalı şarkıcının, yeşil renkli bir şapka takıp, kot pantolon ve siyah bir tişört giydiği görüldü.

        • 4

          Keyifli halleriyle dikkat çeken Kylie Minogue, Milas Havalimanı'ndan çıkarken etrafa gülücükler saçtı.

          Fotoğraflar: HT magazin, AP

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