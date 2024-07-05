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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Avrupa basını: Hollanda, Türkler'den korkmalı - Futbol Haberleri

        Avrupa basını: Hollanda, Türkler'den korkmalı

        Belçika basını, komşusunu Türkiye'nin potansiyeli konusunda, "Hollanda, Türkler'den korkmalı" diye uyardı. İtalyanlar'ın analizinde ise "Türk Milli Takımı'nın nereye kadar gideceğini kimse kestiremiyor" denildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:34
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        • 1

          EURO 2024'te F Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puanla tamamlayan, Son 16 Turu'nda ise favori olarak gösterilen Avusturya'yı elemeyi başaran A Milli Futbol Takımımız'ın 'öngörülemez' bir takım olduğu konuşuluyor.

        • 2

          Ay-Yıldızlı ekibimizi yakından takip eden Avrupa basınının önde gelen haber portalları, Avusturya karşılaşmasında yapılan tahminlerin yanlış çıktığını, yarın oynanacak çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında ise açık bir favori olmadığını vurguluyor.

        • 3

          İtalyan basınından Fantasyteam, iki takımın karşılaşmasını yapıp şu analizi paylaştı:

        • 4

          "Hollanda takımı favori olarak gösteriliyor ama Vincenzo Montella'nın öğrencileri hafife almamaya dikkat edin.

        • 5

          Hollanda, sadece Romanya karşısında güçlü bir oyun sergiledi.

        • 6

          Türkiye büyükler arasında bir yerde. Belki de bu noktaya geleceklerini söylemek hayalcilik olurdu.

        • 7

          Ancak 2008 yılından sonra böyle büyük hayaller kurmamışlardı. Şimdi öngörülemez bir takım var."

        • 8

          Belçika basınından Voetbal, komşusu Hollanda'yı Türkiye'nin potansiyeli konusunda uyardı.

        • 9

          A Milli Takımımız'ın önemli takımlarda forma giyen üst düzey futbolculardan oluştuğu, güçlü duygular konusunda son derece başarılı bir ekip olduğu vurgulandı.

        • 10

          Haber başlığında, "Portakallar çeyrek finalde Türkler'den korkmalı" denildi.

        • 11

          Özellikle Hollanda doğumlu futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon yakaladığı çıkış ve turnuvadaki başarısı da hatırlatıldı.

        • 12

          Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'da Türk taraftarların coşkusu da gündem oldu.

        • 13

          De.nachrichten adlı, vatandaşlarımızın tutkusuna dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlı destekçilerden şöyle bahsedildi:

        • 14

          "Gazeteciler, Türk taraftarları beğeniyor. Muhabirimiz tutkularına hayran kaldı. Şehir merkezlerinde, statlarda sanki bir savaş çığlığı var.

        • 15

          Türkler bulaşıcı tutkularıyla diğer takımları da etkiliyor. Bu duygular heyecan verici ve bulaşıcıdır.

        • 16

          Islıklarıyla 90 dakika bir bela oluyorlar. Bu onların bir kültürü. Türk takımlarının maçlarını izleyen herkes ıslığın bir parça olduğunu bilir.

        • 17

          Bunu başka bir meseleye döndürmek büyük bir saçmalık. Özel duygulara rağmen bu taraftarların öğrenmeleri gereken bazı şeyler de var..."

        • 18
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