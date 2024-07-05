Avrupa basını: Hollanda, Türkler'den korkmalı
Belçika basını, komşusunu Türkiye'nin potansiyeli konusunda, "Hollanda, Türkler'den korkmalı" diye uyardı. İtalyanlar'ın analizinde ise "Türk Milli Takımı'nın nereye kadar gideceğini kimse kestiremiyor" denildi.
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EURO 2024'te F Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puanla tamamlayan, Son 16 Turu'nda ise favori olarak gösterilen Avusturya'yı elemeyi başaran A Milli Futbol Takımımız'ın 'öngörülemez' bir takım olduğu konuşuluyor.
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Ay-Yıldızlı ekibimizi yakından takip eden Avrupa basınının önde gelen haber portalları, Avusturya karşılaşmasında yapılan tahminlerin yanlış çıktığını, yarın oynanacak çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında ise açık bir favori olmadığını vurguluyor.
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İtalyan basınından Fantasyteam, iki takımın karşılaşmasını yapıp şu analizi paylaştı:
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"Hollanda takımı favori olarak gösteriliyor ama Vincenzo Montella'nın öğrencileri hafife almamaya dikkat edin.
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Hollanda, sadece Romanya karşısında güçlü bir oyun sergiledi.
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Türkiye büyükler arasında bir yerde. Belki de bu noktaya geleceklerini söylemek hayalcilik olurdu.
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Ancak 2008 yılından sonra böyle büyük hayaller kurmamışlardı. Şimdi öngörülemez bir takım var."
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Belçika basınından Voetbal, komşusu Hollanda'yı Türkiye'nin potansiyeli konusunda uyardı.
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A Milli Takımımız'ın önemli takımlarda forma giyen üst düzey futbolculardan oluştuğu, güçlü duygular konusunda son derece başarılı bir ekip olduğu vurgulandı.
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Haber başlığında, "Portakallar çeyrek finalde Türkler'den korkmalı" denildi.
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Özellikle Hollanda doğumlu futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon yakaladığı çıkış ve turnuvadaki başarısı da hatırlatıldı.
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Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'da Türk taraftarların coşkusu da gündem oldu.
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De.nachrichten adlı, vatandaşlarımızın tutkusuna dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlı destekçilerden şöyle bahsedildi:
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"Gazeteciler, Türk taraftarları beğeniyor. Muhabirimiz tutkularına hayran kaldı. Şehir merkezlerinde, statlarda sanki bir savaş çığlığı var.
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Türkler bulaşıcı tutkularıyla diğer takımları da etkiliyor. Bu duygular heyecan verici ve bulaşıcıdır.
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Islıklarıyla 90 dakika bir bela oluyorlar. Bu onların bir kültürü. Türk takımlarının maçlarını izleyen herkes ıslığın bir parça olduğunu bilir.
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Bunu başka bir meseleye döndürmek büyük bir saçmalık. Özel duygulara rağmen bu taraftarların öğrenmeleri gereken bazı şeyler de var..."
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