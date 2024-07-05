Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için sona geldiği iddia edildi. İşte detaylar
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini bir an önce noktalamak istiyor. Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yönetim, golcü transferine ağırlığını verdi. En az 1 takviye düşünülürken, Dzeko'nun durumuna bağlı olarak 2 santrfor transfer planlanıyor.
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Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin liste başında Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.
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CNN Portugal'ın haberi göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.
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Haberde, Fenerbahçe'nin pazarlığa 15 milyon Euro ile başladığı ancak iki ekibin çetin pazarlığı sonucunda 20 milyon Euro'da uzlaşmaya varıldığı belirtildi.
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MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI
Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı.
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Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
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Youssef En-Nesyri, geride kalan sezonda Sevilla formasını 41 maçta terletti. 27 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterdi. Başarılı forvet, takım arkadaşalarına 3 asist yaptı.
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Fenerbahçe'nin yeni forveti olması beklenen Youssef En-Nesyri'nin Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Youssef En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
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Malaga altyapısında futbola başlayan Youssef En-Nesyri daha sonra Leganes'te oynadı. Sevilla, 2019-2020 sezonu devre arasında tecrübeli forvet için 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 73 maça çıktı ve 20 gol sevinci yaşadı.
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