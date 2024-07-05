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        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi

        Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için sona geldiği iddia edildi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:00
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        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini bir an önce noktalamak istiyor. Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yönetim, golcü transferine ağırlığını verdi. En az 1 takviye düşünülürken, Dzeko'nun durumuna bağlı olarak 2 santrfor transfer planlanıyor.

        • 2

          Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin liste başında Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.

        • 3

          CNN Portugal'ın haberi göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.

        • 4

          Haberde, Fenerbahçe'nin pazarlığa 15 milyon Euro ile başladığı ancak iki ekibin çetin pazarlığı sonucunda 20 milyon Euro'da uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

        • 5

          MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI

          Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı.

        • 6

          Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

        • 7

          Youssef En-Nesyri, geride kalan sezonda Sevilla formasını 41 maçta terletti. 27 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterdi. Başarılı forvet, takım arkadaşalarına 3 asist yaptı.

        • 8

          Fenerbahçe'nin yeni forveti olması beklenen Youssef En-Nesyri'nin Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Youssef En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

        • 9

          Malaga altyapısında futbola başlayan Youssef En-Nesyri daha sonra Leganes'te oynadı. Sevilla, 2019-2020 sezonu devre arasında tecrübeli forvet için 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

        • 10

          Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 73 maça çıktı ve 20 gol sevinci yaşadı.

        • 11
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