Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda milli güreşçi Alperen Berber şampiyon oldu. Alperen, zaferini Merih Demiral gibi bozkurt işareti yaparak kutladı
Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu milli güreşçi Alperen Berber, önemli bir başarı elde etti.
Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt selamı yaptı
Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden genç sporcumuz Avrupa Şampiyonu olurken, altın madalyasını 'bozkurt' selamıyla kutladı ve Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincini yapıp milli yıldızımıza destek verdi.
Merih Demiral'ın 'bozkurt' selamı
A Milli Takımımızın Avusturya'yı mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'bozkurt' selamına Almanya'dan tepki gelmişti.
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatırken bu yaşananlara da Türkiye sert tepki gösterdi.