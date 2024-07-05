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        Haberler Gündem Güncel Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı | Son dakika haberleri

        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelenler, otellerde yer bulamayınca, Selimiye Camisi çevresinde kurdukları çadırlarda konakladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:49
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          UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 663'üncüsü düzenleniyor.

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          Güreşleri izlemek isteyenler, günler öncesinden otellerde rezervasyon yaptırdı. Otellerde yer bulamayanlar ise Selimiye Camisi ve yakınındaki Hıdırağa Camisi çevresindeki boş alanlarda çadırlarda geceyi geçirdi.

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          Bolu’dan gelen İbrahim Yüksel, "Yıllardan beri gelmek istiyorduk. Bu sene nasip oldu. Otellerde yer sıkıntısı olduğu için mecburen çadırda kalıyoruz. Kırkpınar’a ilk defa geldik. 2013 yılına kadar ben de güreşiyordum. 2-3 gün süren yerlerde çadırlarda konaklanıyor. Çünkü otellerde yer kalmıyor. Çadır güzel aslında biz denize, ormana gidip çadırda kalıyoruz. Alışık olmayan, sadece güreşler için çadır alanlar için zor oluyor" dedi.

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          Adapazarı’ndan Kırkpınar’a gelen Naim Güler, 52 yıldır güreşleri takip ettiğini her geldiğinde çadırda konakladığını belirterek, "52 seneden beri geliyorum daha hiç otelde kalmadım. Hep çadırda kaldım, caminin saçaklarında da kaldığımız oldu güreş sevdasına. Oteller çok pahalı olduğu için çadırı daha uygun görüyoruz" diye konuştu.

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          Antalya Korkuteli’nden gelen Dudu Şahin de "İkinci defa geliyorum. Ali Gürbüz kemer aldığında ilk kez gelmiştim. Şimdi nasip oldu tekrar gelmek. Otellerde yer kalmadığı için çadırda kalıyoruz. Başka yerde çadır kurmak istedik para istediler, biz de caminin avlusuna kurduk çadırımızı" dedi.

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          Sabahın erken saatlerinde kalkan güreşseverler kahvaltılarını yapıp çadırlarını topladıktan sonra müsabakaları izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'nın yolunu tuttu.

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