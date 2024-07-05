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        Haberler Magazin Haluk Bilginer'in rol aldığı film Oscar tahminlerinde yer aldı - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer'in rol aldığı film Oscar tahminlerinde yer aldı

        Ünlü sinema dergisi Variety, 2025'te Oscar kazanacaklar hakkında tahminde bulundu. Oscar'ı kazanacakları tahmin edilenler Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı 'Maria' da bulunuyor. Ne var ki Bilginer ile Jolie, tahminlerde yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 08:53 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:48
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        Tahminlerde yer almadılar
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        ABD menşeli ünlü sinema dergisi Variety, 2025'te Oscar kazanacaklar hakkında tahminde bulundu. Oscar'ı kazanacakları yönünde tahmin edilenler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı 'Maria' da bulunuyor.

        Maria Callas’ın hayatını anlatan 'Maria'yı Pablo Larrain yönetirken, filmde hayatı anlatılan ünlü şarkıcı Maria Callas'ı Angelina Jolie canlandırdı.

        Haluk Bilginer ise filmde; ünlü armatör 'Aristotle Onassis' karakteri için kamera karşısına geçti.

        Angelina Joile, 2000'de 'Girl, Interrupted' ile 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

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        'Maria', her ne kadar Oscar tahminlerinde yer alsa da filmin yönetmeni Pablo Larrain ile Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in bulunmaması bir hayli şaşırttı.

        Haluk Bilginer, 2019'da 'Şahsiyet' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Emmy Ödülü'ne lâyık görüldü.

        Variety'nin 2025 'En İyi Film' kategorisinde Oscar tahminleri listesinde yer alanlar şöyle:

        FİLM

        1. Blitz

        2. Gladiator II

        3. Nickel Boys

        4. Conclave

        5. The Room Next Door

        6. Anora

        7. Dune: Part Two

        8. The Piano Lesson

        9. Emilia Pérez

        10. The Wild Robot

        11. A Complete Unknown

        12. Joker: Folie à Deux

        13. Sing Sing

        14. Beetlejuice Beetlejuice”

        15. Queer

        16. Maria

        17. His Three Daughters

        18. SNL: 1975

        19. We Live in Time

        20. Inside Out 2

        YÖNETMEN

        1. Pedro Almodóvar (The Room Next Door)

        2. Sean Baker (Anora)

        3. Steve McQueen (Blitz)

        4. RaMell Ross (Nickel Boys)

        5. Ridley Scott (Gladiator II)

        Pedro Almodóvar

        ERKEK OYUNCU

        1. Daniel Craig (Queer)

        2. Colman Domingo (Sing Sing)

        3. Ralph Fiennes (Conclave)

        4. Andrew Garfield (We Live in Time)

        5. Joaquin Phoenix (Joker: Folie à Deux)

        Daniel Craig

        KADIN OYUNCU

        1. Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

        2. Demi Moore (The Substance)

        3. Julianne Moore (The Room Next Door)

        4. Saoirse Ronan (The Outrun)

        5. Zendaya (Challengers)

        Karla Sofía Gascón

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        #oscar
        #Angelina Jolie

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