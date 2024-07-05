Haluk Bilginer'in rol aldığı film Oscar tahminlerinde yer aldı

ABD menşeli ünlü sinema dergisi Variety, 2025'te Oscar kazanacaklar hakkında tahminde bulundu. Oscar'ı kazanacakları yönünde tahmin edilenler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı 'Maria' da bulunuyor.

Angelina Joile, 2000'de 'Girl, Interrupted' ile 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

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'Maria', her ne kadar Oscar tahminlerinde yer alsa da filmin yönetmeni Pablo Larrain ile Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in bulunmaması bir hayli şaşırttı.