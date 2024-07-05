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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de sert düşüş: Altcoinler çakıldı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de sert düşüş

        2014 yılında iflas eden Japonya merkezli kripto para borsası Mt. Gox'un 10 yıl önce mağdur olan kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlaması kripto paralarda sert düşüşe neden oldu. Bitcoin günlük yüzde 7'nin üzerinde bir düşüşle 5 ayın ardından 54 bin doların altını gördü. Kripto paraların toplam piyasa değerinde ise 160 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Mt. Gox ödemeleriyle daha önce alım satıma konu olmayan 140.000 Bitcoin dolaşıma girmiş olacak

        Giriş: 05.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:43
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        Bitcoin'de sert düşüş
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        Kripto paralardaki aralıksız satış dalgası 4. gününe girerken bugün Bitcoin şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

        Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin sabah satlerinde günlük yüzde 7.5 düşerek 53.715 dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla yeniden 54.200 doların üzerine çıktı.

        Bugünkü düşüşle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 haftada yüzde 12 kaybettirmiş oldu.

        ALTCOINLER ÇAKILDI

        Piyasadaki satış dalgası altcoinleri ise daha sert vurdu. Ethereum yüzde 10.2'lik düşüşle 2.900 doların altına gerilerken, Binance Coin yüzde 11.8 değer kaybetti. Solana yüzde 6.7, Ripple yüzde 12, Toncoin yüzde 11.1, Dogecoin yüzde 15.2, Cardano (ADA) ise yüzde 16.2'lik günlük kayıplara imza attı.

        Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 160 milyar dolar gerileyerek 1.98 trilyon dolara düştü.

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        MT GOX ÖDEMELERİ BAŞLADI

        Analistler Bitcoin ETF'lerine girişlerin yavaşladığını ve bunun piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti. Ancak satış baskısı oluşturan en önemli unsur Mt. Gox ödemeleri olarak gösteriliyor. Bir dönemin en popüler kripto para borsalarından olan Japonya merkezli Mt. Gox 2014 yılında hacklenmesinin ardından iflas açıklamıştı. Yaklaşık 10 yıldır yatırımcılar bu platformdaki kayıplarını telafi edemiyordu.

        Mt. Gox geçen ay sonunda yaptığı açıklamayla temmuzda kullanıcılara geri ödemelere başlayacağını duyurmuştu. Bu sabah ise söz konusu ödemelere başlandı. Batık platformun 140 bin adet Bitcoin'i kullanıcılara yatırması bekleniyor. Bu gelişme 10 yıllık mağduriyetleri sona eren kullanıcılar için olumlu olsa da daha önce soğuk cüzdanlarda duran ve bugün itibarıyla 7.6 milyar dolar değerinde olan 140 bin Bitcoin'in dolaşıma girmesi piyasada sert bir düşüşü tetikledi.

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