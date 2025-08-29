Smotrich'ten Hamas savaşçılarını 'açlık ve susuzluktan öldürme' planı

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'nın Israel Hayom gazetesine dayandırdığı habere göre Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.