Çin'de ürettiği otomobilleri Türkiye'de satan Skywell de bu karardan etkilenen markalar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Mahmut Ulubaş, yıl sonu otomobil pazarı öngörüsünü de 600 bin adet şeklinde paylaşarak, "Elektrikli araç pazarının yıl sonunda 39 bin adet olacağı tahmin ediyoruz. Marka olarak hedefimiz yüzde 10 pazar payı. Bu yıl 3 kat büyümek istiyoruz" hedeflerini açıkladı.

Markanın 2022'deki satışlarının yüzde 40'ının filolara tarafından karşılandığını, bu oranın Nisan 2022 itibariyle ise yüzde 10'a düştüğünü de belirtelim.

ET5’in talebi karşılayabilecek sayıda üretildiğini söyleyen Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, "Aralık 2022 itibariyle Türkiye'de bin 150 adetlik satışa ulaştık. 2023 için, daha önceden belirlediğimiz 2 bin 500 adetlik satış hedefimizi, yeni model ile birlikte 4 bine çıkardık" dedi.

Otomobilin Türkiye’ye gelişi ile birlikte de, Skywell’in satış hedefinde yukarı doğru güncellemeye gidildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2021’den bu yana Türkiye’de faaliyette olan Skywell, ET5 modelinin tek şarjla 642 kilometre yol gidebilen uzun menzilli versiyonunu satışa sundu.

Togg ve Tesla’nın aynı günlerde piyasaya çıkışı elektrikli araçta rekabeti artırırken, Çinli Skywell de yeni modelini tüketicinin beğenisine sundu.

Et-5'in Long Range versiyonu, Legend ve Exclusive olmak üzere iki farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor.

Her bayinin önünde tüm elektrikli araçların kullanımına açık DC hızlı şarj istasyonu bulunduran şirket, bu yıl bayi sayısını 20'ye çıkarmak istiyor.

Verilen bilgiye göre, ET5 hızlı şarj olma özelliğiyle yarım saatte 320 kilometre yol yapacak kadar depolama yapabiliyor.

Ulubaş, "Tüketici talebi yüksek. Dolayısı ile ek vergi getirilmesi satışlarımızı olumsuz etkilemez. Ayrıca, ek vergi kararı otomobillerimizin fiyatını da değiştirmedi. Önceden otomobilin fiyatının üstünde yüzde 40 ÖTV, yüzde 10 ek vergi vardı. Şimdi ise yüzde 10 ÖTV, yüzde 40 ek vergi uygulanıyor" dedi.

Bu kararın markanın satışları ve hedeflerine etkisini sorduğumuz Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, net konuştu.

Legend isimli giriş versiyonun fiyatı 1 milyon 499 bin TL'den başlarken, henüz fiyatı açıklanmayan Exclusive için ise ön sipariş alınıyor.

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, eğer ek vergi kararı olmasaydı, Legend donanım paketli Et-5 Long Range'in fiyatının 1 milyon 100 milyon TL seviyesinde olacağını belirtiyor.

'BTK İLE ANLAŞMA YAKIN'

Ulubaş, Tesla'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yaptığı anlaşmanın benzerini yapmak için çalıştıklarını da aktararak, "Araçlarımızın Türkiye'de bağlanabilirlik özelliklerini kullanabilmek için BTK ile görüşüyoruz. Araçlardaki sim kartlar yakında yerli olacak" dedi.

Edindiğimiz bilgiye göre, yakın bir gelecekte Skywell'in otomobillerinde de Tesla'daki gibi Turkcell'in sim kartları kullanılacak.

İKİNCİLİK İÇİN YARIŞACAKLAR

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerine göre, 2022'de Türkiye'de 8 bin 200 adet elektrikli araç satıldı ve sadece batarya ile yol al bu otomobiller otomobil pazarında yüzde 1.5 pay aldı.

TEHAD yetkililerinin 2023 için paylaştığı 40 bin adetlik elektrikli araç pazarı öngörüsünün, Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş tarafından da telaffuz edilmesi dikkat çekiyor.

Togg'un yıl sonuna kadar 20 bin adet, Skywell'in ise 4 bin adet elektrikli araç teslim hedefi resmi olarak açıklanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre geçtiğimiz hafta Model Y'yi Türkiye'de satışa sunan Tesla da 2023'te 5 bin adet civarında satış rakamı hedefliyor.

Rakamlar, Türkiye elektrikli araç piyasasında Togg'un açık ara lider olacağını gösterirken, ABD'li Tesla'nın ve Çinli Skywell'in de ikincilik için yarışacağına işaret ediyor.