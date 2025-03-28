Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 21:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 27. Bölüm Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Melek yıllar önce kendisini terk eden babasıyla karşılaşmasının şokunu yaşıyor. Tahsin ile Sumru aşkı soluksuz devam ederken Halil’in ortaya çıkmasıyla neler olacağı merak konusu oluyor. Melek ve Nuh, babalarının ortaya çıktığını Sumru’dan saklamaya karar verirken Esma kaçırılıyor. Cihan, babasının vesayetini Hikmet’in aldığını öğrenirken Hikmet’in, "Ya bana bütün istediklerimi vereceksin ya da sonuçlarına katlanacaksın" demesiyle yeni bölümde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

        REKLAM

        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Habertürk Anasayfa