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Sivas’ta YHT ilk yolculu seferinde depremzedeleri taşıdı

Malatya’daki depremzedeleri Ankara’ya taşıma amaçlı kalkan dizel tren seti Sivas’ta ilk defa yolcu seferi yapacak olan Yüksek Hızlı Trene (YHT) aktarma yaptı.

Giriş: 08.02.2023 - 07:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas’ta YHT ilk yolculu seferinde depremzedeleri taşıdı
Sivas’ta YHT ilk yolculu seferinde depremzedeleri taşıdı!
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İHA

Malatya Yazıhan Tren istasyonundan 503 depremzedeyi Ankara’ya taşıma amaçlı kalkan Dizel Tren Seti (DMU) aktarma yapmak için Sivas garında durdu. Sivas’ta yakınları bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumlarında konaklama amacıyla 153 depremzede indi. Kalan 350 depremzede ise Sivas’tan ilk defa yolculu sefer yapacak olan YHT’ye binerek Ankara’ya doğru yola çıktı.

2,5 saat sürmesi düşünülen seferin ardından depremzedelerin sorunsuz bir şekilde yakınlarına kavuşması planlanıyor.

"HAYATIN ÇOK KISA OLDUĞUNU ANLADIK"

Depremzedelerden Sevim Türmünç, deprem anında hayatın çok kısa olduğunu anladığını söyleyerek, “2 depreme de evde yakalandık. Artçı depremler çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

İlk günden itibaren göçük altında kalan tanıdığımız insanlar var. O anlarda hayatın çok kısa olduğunu anladık. Evimizde hasarlar oluştu. Malatya’da ne şekilde kalacağımızı bilmediğimiz için Ankara’ya eşimin ablasına gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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