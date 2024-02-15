Sitare Akbaş, Müslüm Gürses'in akrabası çıktı: Büyükbabam anlattı

MÜSLÜM GÜRSES İLE AKRABA ÇIKTI

Soruların üzerine gerçek soyadı 'Akbaş' olan Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu söyleyen Sitare Akbaş; "Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyük babam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soy adımız Akbaş, onun da Akbaş" dedi.

Sitare Akbaş, bunun üzerine gazetecilerin; "Saçlarınızın kırlaşmasından korkuyor musunuz?" sorusuna ise "Benim boyaya alerjim var. O yüzden ödüm kopuyor. Anneme çekmiş genlerim ama elbet o da başımıza gelecek" yanıtını verdi.