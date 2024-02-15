Sitare Akbaş, Müslüm Gürses'in akrabası çıktı: Büyükbabam anlattı
Sitare Akbaş, gerçek adı Müslüm Akbaş olan, 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses ile akraba olduklarını açıkladı. Akbaş, soyadının hikâyesini anlattı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sitare Akbaş, Ayça Bingöl, Beyza Şekerci, Engin Hepileri ve Serhan Onat gibi ünlü isimler Kuruçeşme'deki bir mekânda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oyunculuğunun yanı sıra ticaretle de uğraşan Sitare Akbaş, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Seviyorum ticaretle uğraşmayı. Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum, o yüzden kaybettiğim hiç bir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" diyerek güldü.
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MÜSLÜM GÜRSES İLE AKRABA ÇIKTI
Soruların üzerine gerçek soyadı 'Akbaş' olan Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu söyleyen Sitare Akbaş; "Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyük babam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soy adımız Akbaş, onun da Akbaş" dedi.
Sitare Akbaş, bunun üzerine gazetecilerin; "Saçlarınızın kırlaşmasından korkuyor musunuz?" sorusuna ise "Benim boyaya alerjim var. O yüzden ödüm kopuyor. Anneme çekmiş genlerim ama elbet o da başımıza gelecek" yanıtını verdi.
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"İYİ KAPTAN FIRTINADA BELLİ OLUR"
Serhan Onat da; "Şimdilerde dinleniyorum, bir tiyatro oyunum olacak gibi ama önümüzdeki sezona kalacak gibi. Ben çok sık teknedeyim. Kalamış Marina'dan adalara falan gidiyorum" ifadelerini kullandı. Yelkenli hevesinin olduğunu dile getiren Onat, "Çok yakın arkadaşlarım yelkenci oldu. Az çok teknenin donanımını biliyorum. İyi kaptan ,fırtınada limanda olan kaptandır. Geçen hafta lodosa yakalandım ama başıma bir şey gelmedi. İyi eğitim ve iyi ekiple güzel bir tekneci oldum diyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda İtalya'dan Türkiye'ye kendim 14 günde geldim. Yolculuktan o kadar keyif aldım ki anlatamam" dedi.
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"BİZİM DÖNEMDE SOSYAL MEDYA YOKTU"
Ayça Bingöl de oyuncuların sosyal medya takipçilerine ve fan kitlelerine göre seçildiğine dair yorumlar hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: Ben bunları hiç bilmiyorum. Bizim dönemde sosyal medya diye bir şey yoktu. Bizim dönemimizdekilerin hayatına sosyal medya geç girdi. Eğer böyle bir şey varsa bu çok manasız bir şey. Takipçi sayısını falan karıştırmak mantıksız geliyor bana. Ben çok aktif bir kullanıcı değilim ve olamıyorum, öyle bir vaktim yok ama ismimi sosyal medyada etiketliyorlarsa ben onlara bakıyorum ve okuyorum.
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Formu hakkında konuşan Cansu Tosun ise;"Salata yiyorum, çok fast - food tüketmiyorum. Çok alıştım fast - food yememeye. Benim 'Hayır' diyemediğim şey çikolata ve tatlı, onlara asla 'Hayır' diyemiyorum. Haftanın bir günü bunları yiyerek şımartıyorum kendimi. Özlüyorum çünkü" diye konuştu.
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"BU ARALAR BAYAĞI BİR DEĞİŞİLİK YAPTIM"
Beyza Şekerci de yeni kısalttığı saçları hakkında konuştu. Şekerci; "Bu ara bayağı bir değişiklik yaptım. Buna anlık karar verdim. Ne zamandır istiyordum. Değişim iyidir" dedi. Beyza Şekerci eşi Engin Hepileri ile ilgili olarak "Engin bey sizdeki değişimleri fark etmezse neler hissedersiniz?" şeklindeki soruya; "Ben fark ettiririm ona ya. O da fark edilmesini bekler kendinde. O da hemen anlıyor zaten. 'Sen bir şey mi yaptırdın? Saçında bir farklılık mı var?' diye sorar hemen" diyerek güldü.
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Beyza Şekerci - Engin Hepileri çifti çocukları Can ile görülüyor.
"İYİ BİR EĞİTİM ALABİLMESİ VE KENDİNİ MUTLU HİSSETMESİNİ İSTİYORUZ"
2015'te evlenen Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, oğulları Can ile ilgili de konuştu. Çift, çocuklarının eğitimi ve büyümesi hakkında; "Eskiden yanımızda ve kucağımızdaydı. Şimdi bir birey oldu. 6 yaşına geldi. İyi bir eğitim alabilmesi ve kendini mutlu hissetmesini istiyoruz. Küçüklükte her şey oyun oynamak üzerine kurulmalı bizce. Sosyal hayatı daha ön planda olursa ilerleyen zamanda çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Sistem neye müsaade ederse ona göre tercih edeceğiz biz, şimdilerde henüz karar vermedik" şfadelerini kullandı.
Beyza Şekerci, gazetecilerin "Can kardeş istiyor mu?" sorusuna ise; "Can kardeş istemiyor biliyor musunuz? Bir ara istedi ama 'Çok ağlar, evde bebek istemiyorum' dedi. Annem ile babam daha çok soruyor ona ama istemediğini söylüyor" yanıtını verdi.
Fotoğraflar: Depo, Instagram, HT Magazin