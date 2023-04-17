Şişecam’ın maden suyu şişesine çevre ödülü

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Şişecam, şirketin ürettiği düşük ağırlıklı maden suyu şişesinin IMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri Yarışması’nda Çevre kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, benzerlerine daha hafif olan çevre dostu 110 gram ağırlığında ultra hafif maden suyu şişesinin üretim sürecinde 130 graml ağırlığında standart bir maden suyu şişesine oranla karbon emisyonunda yüzde 19’luk bir düşüş sağlanıyor.

Ürün sevkiyatı sırasında ise kullanılan tır sayısı azaldığı için düşen maliyete ek olarak kilometre başına salınan karbon emisyonunda yaklaşık yüzde 14’lük bir düşüş elde ediliyor.

Şişecam’ın Yenişehir Cam Ambalaj fabrikasında flint ve zümrüt yeşili renklerde üretilen ve Türkiye’de satışı başlayan maden suyu şişelerinin, bu yıl itibariyle uluslararası pazarda da satışa sunulması hedefleniyor.

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