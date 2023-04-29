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Şişecam 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şişecam’ın 2023 ilk çeyreğinde konsolide net satışları 28,4 milyar TL (1,5 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte 1,3 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,1 milyon ton soda külü ve yaklaşık 908 bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 milyar TL (149 milyon dolar), ihracatı ise 275 milyon dolar oldu.

Şişecam’ın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "Küresel ölçekte artan maliyetler ve hiperenflasyon ortamında, maliyet yönetimi yaklaşımımız ve stok optimizasyonuna dayalı yönetim anlayışımızla belirsizliklerin gölgesinden çıktık. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken iş kollarımızın tedarik süreçlerinin önündeki engelleri kaldıracak yatırım kararları aldık, büyüme yolculuğumuza devam ettik" dedi.

'CİNER GRUBU İLE BİRLİKTE ABD'DE LİMAN İŞLETMESİ YATIRIMI KARARI ALDIK'

Şişecam’ın 2023 yılının ilk 3 ayında hayata geçirdiği yatırımlara ve projelerine de değinen Görkem Elverici, "2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık. Bunlardan ilki devam eden düz cam yatırımımızı gerçekleştireceğimiz Tarsus OSB’deki arazimiz içinde yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı, diğeri ise Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisimizin kapasite artışı. Yine Mart ayında, ABD’de doğal soda külü yatırımımızın lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yatırım daha açıkladık. Bu ülkedeki mevcut ortağımız Ciner Grubu ile birlikte Kaliforniya’da bir liman işletmesi yatırımı kararı aldık. Bu plan kapsamında Şişecam Chemicals USA, devam etmekte olan soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere Stockton Liman İşletmesi Projesini yürütecek olan Denmar US LLC’nin yüzde 50’sine ortak oldu" ifadelerini kullandı.

Elverici, tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri yönetmek ve yatırımlarda sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla attıkları adımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini söyledi.

'ŞİŞECAM ÇEVRE SİSTEMLERİ A.Ş.'NİN TEK PAY SAHİBİ OLDUK'

İkinci çeyreğin başında Şişecam'ın, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin tek pay sahibi olmasıyla ilgili de bilgi veren Elverici, "Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken Nisan ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki yüzde 10'luk hissesini satın alma opsiyonumuzu kullanarak şirketin tek pay sahibi olduk. Global bir şirket olarak sürdürülebilirliği odağına alan önemli hedeflerimiz var" dedi.

Şişecam'ın ilk çeyrekte sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek bir karar aldığından bahseden Elverici, "Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olduk. Global Compact Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Platformun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarımızı bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz" bilgilerini paylaştı.

Görkem Elverici, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili olarak da, "Bu depremlerde paydaşlarımızdan ve iş ortaklarımızdan kayıplarımız oldu. Bölgedeki paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza sürekli destek sağladık. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin ödemelerini ertelerken, tedarikçilerimize erken ödeme yaptık. İihtiyaç sahibi paydaşlarımıza ekosistem finansmanı ile destek olduk. Bölgede uzun vadeli kalıcı çözümler üretebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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