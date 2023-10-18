Şişecam, Gururla Koleksiyonu’nun lansmanını gerçekleştirdi

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Şişecam, Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle Gururla Koleksiyonu’nun lansmanını 17 Ekim’de Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirdi. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Genel Müdür Görkem Elverici’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye iş dünyasının önde gelen isimleri ve basın mensupları katıldı.

Yetkin Dikinciler’in Gururla Koleksiyonu’na ait her biri Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına işaret eden ürünlerinin hikayesini aktardığı geceye, Kerem Görsev'in özel dinletisi eşlik etti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Paşabahçe Mağazaları’nda satışa sunulan Gururla Koleksiyonu birçoğu sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor.

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Açıklamada Şişecam ve söz konusu koleksiyonla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Şişecam 100 yıllık Cumhuriyet’in 88 yılına eşlik eden köklü bir şirket. Kuruluş felsefesi de Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlığını güçlendirmeye dayanıyor.

Ülkede bir cam sanayi kurulması fikri doğduğunda, kurtuluş mücadelesini şanlı zaferlerle taçlandırıp bağımsızlığına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin 10’uncu yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyordu.

Milli fabrikaların temeli ilk kez 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan biri de cam sanayisi alanında fabrikalar kurulmasıydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunun eseri olan Türkiye Şişe ve Cam Anonim Sosyetesi, 29 Kasım 1935 tarihinde ilk fırınını Paşabahçe’de ateşledi. Fabrika ülkenin ihtiyaçlarını öncelik vererek işe gaz lambası, ilaç şişesi ve cam bardak üreterek başladı. Kuruluşundan sadece bir yıl sonra, ülkenin tüm cam eşya ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve yetkinliğe ulaşmıştı.

Cumhuriyet’in sanayi temelli kalkınma hamlelerinin en somut girişim ve gelişim öykülerinden biri olan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla, Türkiye'nin üretim gücünü global arenada temsil ediyor.

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Cumhuriyet’in aydınlığı ve umudunu tasarımlarına yansıtan Gururla Koleksiyonu’nun her bir objesi tarihte önemli bir olaya işaret eden etkileyici bir hikâyeye sahip."

2023 adet üretilen koleksiyon eserlerinden bazıları ve hikayeleri şöyle:

Minnet Saati: Çanakkale Muharebeleri günlerinde Atatürk’ü göğsüne isabet eden şarapnel parçasından koruyan cep saati Gururla Koleksiyonu’nda yeniden hayat buldu. O saat olmasaydı, belki de kurtuluş için bir mücadele bile başlayamayacak, Cumhuriyet kurulamayacaktı. Şişecam, yaşamını Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adayan Atatürk’ün hayatını kurtaran o saati Gururla Koleksiyonu’nda Cumhuriyet’le harmanladı, yeniden tasarladı. İsmine de Minnet Saati dedi.

İstiklal Mikrofon: 29 Ekim 1933’te Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümü Ankara Hipodromu’nda coşkuyla kutlanıyor, Atatürk 10. Yıl Nutku’nu gururla okuyordu. Önündeki mikrofona eğilip “Türk Milleti! Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyet’imizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!” dediğinde, Hipodrom alkışlarla inliyordu. Şişecam 10’uncu yılın coşkusunun Atamızın sesinden yankılandığı o mikrofonu, Gururla Koleksiyonu’nda yeniden yorumladı. Çağdaş Cumhuriyeti temsil eden İstiklal mikrofon, ön ve arka yüzünde İstiklal Madalyası’nın izleriyle tasarlandı.

Yankı Gramofon: Cumhuriyet Müzesi’nde sergilenen bir gramofondan ilham alınarak tasarlanan Yankı Gramofon; Cumhuriyet aydınlanmasının sesini, sözünü, nostaljik bir yaklaşımla camın saflığı ile birleştirerek müzikseverlerle buluşturuyor. Akıllı telefonlarla uyumlu bu eser ile sevdiğiniz çalma listelerini dinleyebilirsiniz. Paşabahçe Mağazaları, Spotify’da hazırladığı 45 şarkıdan oluşan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” listesini de dinlemenizi öneriyor.